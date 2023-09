Juventus, Allegri non partiva così bene da 5 anni | VIDEO

La Juventus di Massimiliano Allegri ha conquistato 10 punti su 12 nelle prime 4 giornate di Serie A. Non accadeva dal 2018-2019 al livornese

Il successo per 3-1 sulla Lazio ha portato la Juventus a quota 10 punti in classifica, seconda a -2 dall'Inter. Si tratta della miglior partenza in campionato degli ultimi anni per Massimiliano Allegri: non iniziava così bene dalla sua prima esperienza in bianconero (2018-19). Ecco tutte le partenze del tecnico livornese sulla panchina della Juventus in questo video della redazione di 'GazzettaTV'