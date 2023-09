Juventus, ecco perché Allegri non fa mai a meno di Rabiot | VIDEO

Adrien Rabiot è indispensabile per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Il francese è al centro del progetto tecnico dei bianconeri

Adrien Rabiot, classe 1995, è sempre più al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri nella Juventus. La scorsa estate ha deciso di restare in bianconero firmando il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. In questo video della redazione di 'GazzettaTV' vediamo perché l'allenatore della 'Vecchia Signora' non rinuncia mai al giocatore cresciuto nel PSG