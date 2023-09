Juventus, Allegri: “Dobbiamo conoscere i nostri limiti” | VIDEO

L'allenatore della Juventus, Allegri, ha fatto il punto sul momento della squadra e sugli obiettivi per questa stagione

Parla Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus ieri mattina in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Non è che miglioriamo se dico di alzare l'asticella... Si migliora sul campo tutti i giorni. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e vanno trasformati in punti di forza. La realtà è che ci sono tre squadre, sulla carta favorite per lo scudetto. Poi il campo può ribaltare le gerarchie e questo non vuol dire che ci fermiamo al quarto posto: l'obiettivo è entrare nelle prime quattro, poi vedremo. Ma a lottare per le prime quattro posizioni c'è anche la Roma, l'Atalanta è pari a noi"