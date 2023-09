Juventus, Allegri: “Quest’anno l’obiettivo è la zona Champions” | VIDEO

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa definisce il traguardo stagionale per i bianconeri

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo una squadra ottima e competitiva con le prospettive buone per Vlahovic, Chiesa e Pogba. Il nostro obiettivo è arrivare dopo il 30 dicembre e vedere a che punto siamo in classifica. Dobbiamo arrivare nelle prime quattro. Di entrare di nuovo nelle prime 4 e giocare la Champions". Video dei colleghi di Gazzetta TV