Italia-Ucraina, la probabile formazione di Spalletti | VIDEO

La probabile formazione degli Azzurri del C.T. Luciano Spalletti per Italia-Ucraina, partita in programma domani alle ore 20:45 a 'San Siro'

Archiviato il brutto e triste pareggio contro la Macedonia del Nord, l'Italia del nuovo Commissario Tecnico, Luciano Spalletti, si prepara ad ospitare l'Ucraina. La partita, valida per il Gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, andrà in scena domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione degli Azzurri