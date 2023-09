Italia-Ucraina, ecco la probabile formazione degli Azzurri | VIDEO

La probabile formazione degli Azzurri di Luciano Spalletti per Italia-Ucraina, partita delle ore 20:45 a 'San Siro'. Il video di 'GazzettaTV'

Questa sera, a 'San Siro', si disputerà Italia-Ucraina, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Chi scenderà in campo alle ore 20:45, dunque, nella fila degli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti? Vediamo insieme, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione della nostra Nazionale