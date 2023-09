Spalletti: “Verratti e Bonucci vogliono aiutare la Nazionale” | VIDEO

Luciano Spalletti, C.T. dell'Italia, ha parlato della possibilità che Marco Verratti e Leonardo Bonucci tornino a giocare per gli Azzurri

Luciano Spalletti, da poco Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha parlato ieri in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Italia-Ucraina, partita di qualificazione agli Europei 2024 che si disputerà stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Per l'occasione, Spalletti ha anche parlato della possibilità che Marco Verratti (Al-Arabi) e Leonardo Bonucci (Union Berlino) tornino a giocare per Azzurri. Le sue parole in questo video