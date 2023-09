Di Lorenzo: “Contro la Macedonia non abbiamo giocato male” | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Ucraina. Il video

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e terzino destro dell'Italia di Luciano Spalletti, è intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli Azzurri contro l'Ucraina, in programma questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Dopo il pareggio esterno, 1-1, molto deludente, contro la Macedonia del Nord, la nostra Nazionale è chiamata a vincere. Ecco, in questo video, le dichiarazioni di Di Lorenzo, anche sul precedente match di Skopje