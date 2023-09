Italia, inizia il ciclo di Spalletti: si riparte da Raspadori | VIDEO

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dovrebbe giocare titolare in Macedonia del Nord-Italia, prima gara di Luciano Spalletti da C.T.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dovrebbe giocare titolare in Macedonia del Nord-Italia, prima gara di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', perché l'ex Sassuolo può essere l'uomo in più degli Azzurri nel nuovo ciclo