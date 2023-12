Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha commentato a 'GazzettaTV' i suoi primi mesi alla guida dell'Italia

L’Allenatore dell’anno 2023 per i Gazzetta Sports Awards è Luciano Spalletti: ecco come ha commentato il suo ritorno a Napoli per ritirare il premio e i suoi primi mesi da commissario tecnico dell’Italia in questa intervista di Giacomo Detomaso per 'GazzettaTV'