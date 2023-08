Italia, arriva Spalletti? Ecco la nuova formazione | VIDEO

Da Bastoni a Chiesa, passando per Tonali e Barella in mezzo. La nuova Italia sarà disegnata sul 4-3-3- Il video di Gazzetta TV

Da Bastoni a Chiesa, passando per Tonali e Barella in mezzo. La nuova Italia sarà disegnata sul 4-3-3. In porta Donnarumma, difesa a quattro con terzini Dimarco e Di Lorenzo. In difesa Bastoni e Acerbi. Pellegrini, Tonali e Barella a centrocampo. Retegui punta supportato da Berardi e Chiesa. Ecco la formazione ipotizzata da Gazzetta TV