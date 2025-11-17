L'Italia del C.T. Gennaro Gattuso ha perso ieri, 1-4, a 'San Siro' contro la Norvegia: le reazioni social dei tifosi azzurri al disastro

L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha perso ieri, 1-4, a 'San Siro' contro la Norvegia nell'ultima partita del Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo l'iniziale gol di Francesco Pio Esposito per la nostra Nazionale, nella ripresa gli ospiti hanno dominato e sono andati in rete con Antonio Nusa, Erling Braut Haaland (doppietta) e Jørgen Strand-Larsen. La partecipazione ai Mondiali, ora, passerà per i playoff di marzo. Nel video di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi azzurri al disastro