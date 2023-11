Italia, Spalletti: “Infortuni? Attenti a calibrare gli allenamenti” | VIDEO

Luciano Spalletti, C.T. dell'Italia, ha parlato anche degli infortuni in conferenza alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord

Conferenza stampa, ieri, per Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Spalletti, per l'occasione, ha anche parlato della questione infortuni che funesta tante squadre in Serie A e, dunque, di riflesso anche l'Italia. Ecco il video con le sue parole