Italia, la Top 11 degli Azzurri per andare ai Mondiali 2026 | VIDEO

Daniele Triolo
10 settembre

Luigi Garlando ('La Gazzetta dello Sport') ha stilato la sua Top 11 dell'Italia in vista delle ultime gare di qualificazione ai Mondiali 2026

Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', è stato analizzato quale può essere l'undici tipo in vista della prossime gare di qualificazione dell'Italia di Gennaro Gattuso. Dall'ipotesi 3-5-2 alle certezze già consolidate, ecco la Top 11 secondo Luigi Garlando della 'rosea'