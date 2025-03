Italia-Germania, Spalletti: “Retegui? Ora nessun sostituto, poi …” | VIDEO

Luciano Spalletti, CT degli Azzurri, ha parlato dell'indisponibilità di Mateo Retegui alla vigilia di Italia-Germania di Nations League

Luciano Spalletti dovrà rinunciare Mateo Retegui per il match di Nations League contro la Germania di questa sera a 'San Siro'. Il capocannoniere della Serie A non sta bene e il C.T. della Nazionale non vuole rischiare. Spalletti intanto pensa a un possibile sostituto: "Tommaso Baldanzi o Roberto Piccoli al posto dell'attaccante dell'Atalanta". Guarda il video con le dichiarazioni di Spalletti nella conferenza stampa della vigilia