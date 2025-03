Italia-Germania, l’ironia di Spalletti in conferenza con un giornalista | VIDEO

Luciano Spalletti, CT degli Azzurri, ha presentato Italia-Germania di Nations League in conferenza stampa. Ecco quanto è accaduto

Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania in Nations League, in programma stasera a 'San Siro'. Il C.T. della Nazionale ha scherzato con un giornalista che gli ha ricordato la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali. Guarda il video!