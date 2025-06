Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, è in pole position per diventare CT dell'Italia. L'aneddoto di Luigi Garlando nel video

Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, è in pole position per diventare CT dell'Italia al posto dell'esonerato Luciano Spalletti. L'aneddoto di Luigi Garlando nel video estratto da 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport'