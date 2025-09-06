PIANETAMILAN i nostri video Italia-Estonia 5-0, le reazioni social: “Cosa sta cucinando Gattuso” | VIDEO
L'Italia ha battuto 5-0 l'Estonia nelle qualificazioni mondiali, buona la prima per il C.T. Gennaro Gattuso: le reazioni social dei tifosi
L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale Italiana inizia nel modo migliore: a Bergamo contro l'Estonia finisce 5-0 per l'Italia. Ringhio si danna in panchina per 45', poi arrivano le reti di Moise Kean, Mateo Retegui (doppietta), Giacomo Raspadori (super con due assist da subentrato) e Alessandro Bastoni. Ecco come la vittoria è stata commentata sui social dai tifosi azzurri in questo video