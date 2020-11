Italia, Donnarumma e Insigne show in treno! Cantano a squarciagola | Video

Che show di Donnarumma e Insigne!

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Leader in campo e showman fuori. Lorenzo Insigne e Gigio Donnarumma sono stati immortalati sui social durante il viaggio in treno mentre intonavano la nota canzone “Annaré” di Gigi D’Alessio. Insomma, un momento di spensieratezza e felicità per i due campani che domenica sera al San Paolo metteranno da parte l’amicizia e si sfideranno sul campo. Napoli e Milan, infatti, si giocheranno il primato in classifica e chissà che uno tra Insigne o Donnarumma non possa essere proprio decisivo.

