Israele-Italia 4-5, reazioni social: “Avvertite il cardiologo di Gattuso” | VIDEO

L'Italia ha battuto in trasferta, 4-5, Israele nelle qualificazioni per i Mondiali 2026: i tifosi azzurri hanno seguito tutto così sui social

A Debrecen (Ungheria), campo neutro, si è svolta ieri sera Israele-Italia, partita valida per il Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Nazionale Italiana del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, si è imposta 4-5: sotto per due volte, l'Italia ha rimontato fino al 2-4, poi si è fatta raggiungere sul 4-4 prima che un altro ex rossonero, Sandro Tonali, siglasse il gol della vittoria. Ecco, sui social, come hanno seguito la partita i tifosi azzurri nel video di 'GazzettaTV'