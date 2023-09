Irlanda-Olanda, l’invasione dei tifosi ‘oranje’ a Dublino | VIDEO

Si è disputata a Dublino la sfida tra Irlanda e Olanda valida per le qualificazioni ad Euro 2024: che spettacolo i tifosi in trasferta!

Si è disputata ieri a Dublino la sfida tra Irlanda e Olanda valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Vittoria esterna importante, 1-2, per la Nazionale allenata dal Commissario Tecnico Ronald Koeman. Il vero spettacolo, però, l'hanno offerto i tifosi 'oranje', che hanno invaso Dublino in festa! Guarda il video del loro balletto per le vie della città