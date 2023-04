Inzaghi risponde a Gallagher: “City-Inter in finale? Sarei contento” | VIDEO

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa rispondendo alla provocazione di Noel Gallaher

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica, valido come ritorno dei quarti di finale. L'allenatore dei nerazzurri ha anche risposto alla provocazione di Noel Gallagher, che aveva sostenuto di preferire la Beneamata come eventuale avversario in finale per il Manchester City, perchè tra tutte sarebbe la meno forte. Inzaghi si è detto felice di un'ipotetico ultimo atto contro i Citizens