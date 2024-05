Inter da Zhang a Oaktree? Agresti: “I tifosi meritano chiarezza” | VIDEO

L'Inter potrebbe passare da Steven Zhang al fondo Oaktree in queste ore. Il commento di Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') nel video

L'Inter potrebbe cambiare proprietà in queste ore. Qualora non riuscisse a restituire il prestito di 375 milioni di euro interessi inclusi, o ad ottenere una proroga dei termini, Steven Zhang - come da accordi presi tre anni fa - perderebbe il club nerazzurro, pronto a finire nelle mani del suo creditore, il fondo statunitense Oaktree. Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto della situazione in questo video