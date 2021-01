Inter, Vieri e Seedorf decisivi nel 2000 in Coppa Italia contro il Milan | VIDEO

Inter e Milan, i due match nella Coppa Italia 1999-2000

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Inter e Milan si sono sfidate nei quarti di finale della Coppa Italia 1999-2000. Quel doppio confronto sorrise ai nerazzurri contro i rossoneri. 2-3 all’andata per l’Inter, 1-1 al ritorno. Decisivi per la qualificazione della squadra di Marcello Lippi furono Christian Vieri e Clarence Seedorf. L’olandese, nel 2002, passò proprio nella fila del Milan vincendo poi tutto in carriera. Rivediamo, dunque, quelle sfide di Coppa Italia nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.