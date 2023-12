Inter, Thuram fa ribaltare Pavard: lo scherzo diventa virale | VIDEO

Al termine di Inter-Udinese, Marcus Thuram ha fatto ribaltare l'amico e connazionale Benjamin Pavard tra le risate di compagni e tifosi

Clima disteso e positivo, in casa Inter, dopo il 4-0 inferto sabato sera a 'San Siro' all'Udinese. E non potrebbe essere altrimenti. Primo posto in classifica, gioco spettacolare, tutti i singoli performano alla grande. Tra questi, Marcus Thuram, autore del terzo gol, il quale, al termine del match, ha tirato un brutto scherzo all'amico e connazionale Benjamin Pavard. L'ex Bayern - infortunato, ma sulla via del rientro - salutava i tifosi nerazzurri sotto la Curva Nord, quando l'attaccante lo ha fatto ribaltare e volare. Guarda qui il video divenuto virale