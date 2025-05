Inter, tifoso regala a Inzaghi un santino portafortuna per la finale | VIDEO

Un tifoso dell'Inter ha fermato Simone Inzaghi in macchina per regalargli un portafortuna in vista della finale di Champions contro il PSG

Atmosfera caldissima in casa Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. Un tifoso ha fermato Simone Inzaghi per regalargli una maglietta personalizzata dove il tecnico nerazzurro è raffigurato come un santino. L'ex allenatore della Lazio se la ride ... (TikTok/andy_interista)