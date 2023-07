Inter, Thuram e gli allenamenti da marine in vista del raduno | VIDEO

Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter, si prepara in maniera seria e scrupolosa in vista della stagione 2023-2024. Il video sui social

Marcus Thuram, attaccante che l'Inter ha prelevato a parametro zero dopo i quattro anni trascorsi in Germania al Borussia Mönchengladbach, vuole arrivare al raduno dei nerazzurri, previsto per giovedì 13 luglio, nel miglior modo possibile. In questo video pubblicato sui social, infatti, vediamo il figlio di Lilian allenarsi duramente, come un marine, per arrivare da Simone Inzaghi in ottime condizioni fisiche