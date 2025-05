Inter, Sommer fenomeno non solo in porta: eccolo con la chitarra | VIDEO

Yann Sommer, portiere dell'Inter, non è soltanto fenomenale tra i pali. A quanto pare se la cava anche con la chitarra in mano. Il video

L'MVP della semifinale di Champions League contro il Barcellona, Yann Sommer, è anche un grande artista. Alcuni fan hanno rispolverato un video pubblicato sul canale YouTube SRFSport, risalente a due anni fa: il portiere dell'Inter mette in mostra tutto il suo potenziale da musicista, cantando e suonando "Hero" dei Family of the Year. Guarda la clip!