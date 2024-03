Inter, siparietto tra Calhanoglu e un tifoso: Milan tirato in causa | VIDEO

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, protagonista di un siparietto ad Appiano Gentile con un tifoso nerazzurro. Il video social

Siparietto ad Appiano Gentile, centro di allenamento dell'Inter, tra Hakan Calhanoglu e un piccolo tifoso nerazzurro: "Il talento si paga, tu ... no". Questa la battuta del ragazzo, che ha tirato chiaramente in ballo il suo trasferimento a parametro zero dal Milan nel 2021, tra le risate di tutti. Centrocampista turco compreso. Ecco il video che gira sui social