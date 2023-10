Roma, tifosi in delirio social per Lukaku. E ora c’è l’Inter | VIDEO

Romelu Lukaku in gol anche in Roma-Slavia Praga 2-0 di Europa League: sui social tifosi giallorossi in festa. Ora sfida all'Inter!

Romelu Lukaku è andato ancora a segno in Europa League: suo il secondo gol nel 2-0 interno della Roma di José Mourinho contro lo Slavia Praga. Ecco come la performance dell'ex centravanti dell'Inter (che affronterà proprio domenica in campionato) è stata commentata sui social dai tifosi giallorossi ebbri di felicità