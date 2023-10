“Inter e Milan si staccano, il Napoli riparte. E la Roma …” | VIDEO

Inter e Milan guidano la classifica di Serie A con 18 punti; il Napoli campione d'Italia, dopo un inizio difficile, sta ora tornando in auge

L'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli guidano attualmente la classifica di Serie A con 18 punti conquistati su 21 nelle prime 7 giornate di campionato e tentano la fuga. Ma il Napoli di Rudi Garcia, campione d'Italia in carica, dopo un inizio difficile, sta ora tornando in auge e insegue le milanesi. Dietro, occhio alla Roma di José Mourinho, apparsa in crescita. Ecco, dunque, in questo video le considerazioni di Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', sui temi offerti dall'ultima giornata del nostro campionato