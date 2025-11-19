Durante 'La Tripletta' è stata stilata la Top 11 ideale, mista, con elementi di Inter e Milan, che domenica daranno vita al derby di Milano

Si avvicina l'attesissimo derby tra Inter e Milan, che potrebbe dire qualcosa in più sulla lotta Scudetto in Serie A. Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', è stata stilata la Top 11 combinata tra le due squadre, scegliendo anche chi andrebbe in panchina tra Cristian Chivu e Massimiliano Allegri. Rivediamo il tutto in questo estratto video