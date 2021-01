Inter-Milan, ecco il giocatore perfetto: Lukaku, Theo e… | VIDEO

Inter-Milan, ecco il giocatore perfetto

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Inter-Milan, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, martedì 26 gennaio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro-Milano, e sarà valida per i quarti di finale in gara secca della Coppa Italia 2020-2021.

Nonostante le tante assenze, ci saranno tanti grandi giocatori in campo. La Gazzetta dello Sport si è divertita a mettere insieme le caratteristiche dei migliori giocatori di entrambe le squadre. Ecco il risultato, con la speranza di vedere una stracittadina spettacolare nella serata di oggi. Intanto, ecco i convocati di Stefano Pioli per il derby. Tante le assenze.