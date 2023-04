Inter e Milan, è allarme Champions: in campionato non va | VIDEO

Inter battuta in casa dal Monza. Solo un pareggio per il Milan a Bologna. In Serie A le due milanesi perdono colpi. Zona Champions a rischio!

In piena corsa in Europa, con il blitz di Lisbona in casa del Benfica ed irriconoscibile in campionato, con la sconfitta interna contro il Monza, terzo k.o. consecutivo a 'San Siro' in Serie A. Le due facce dell'Inter di Simone Inzaghi e il rischio di restare fuori dalla zona Champions, che coinvolge anche il Milan di Stefano, il quale non è andato oltre l'1-1 in casa del Bologna. In questo video di 'GazzettaTV', il commento di Stefano Agresti, in studio con Antonino Morici