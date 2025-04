Inter-Milan 0-3, Ravelli: “Che peso avrà il derby perso nella stagione?” | VIDEO

Pesante k.o (0-3) dell'Inter nel derby contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco il commento di Arianna Ravelli

Il Milan ha vinto il derby di Coppa Italia e ha conquistato la finale in una stagione difficile. Per l’Inter, invece, sfuma il sogno del Triplete. Una sconfitta che potrebbe condizionare anche il resto della stagione della squadra di Simone Inzaghi. Il commento di Arianna Ravelli in questo video per 'GazzettaTV'