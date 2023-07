Materazzi canta ‘milanista chiacchierone” al cuoco giapponese | VIDEO

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, canta il coro 'milanista chiacchierone' della Curva Sud nerazzurra a un cuoco in Giappone. Il video

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, sta accompagnando la squadra di Simone Inzaghi nella sua tournée in Giappone. In questo video, pubblicato sui social, si vede Materazzi intento a cantare 'milanista chiacchierone', uno dei cori della Curva Sud nerazzurra, ad un cuoco giapponese. Che un po' non sembra capire e un po' non sembra neanche gradire l'ironia del Campione del Mondo 2006