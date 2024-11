Marotta non ha dubbi: “L’Inter gioca sempre per vincere tutto” | VIDEO

Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, qualche giorno fa così sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri. Il video con le dichiarazioni

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto qualche giorno fa alla presentazione del libro di Beppe Severgnini al Book City, al Castello Sforzesco di Milano. Per l'occasione, ha ricordato come i nerazzurri di Simone Inzaghi giochino per vincere tutte le competizioni a cui partecipano. Ecco il video con le sue parole