Inter, Lautaro insegue il record di gol di Higuaín e Immobile | VIDEO

Lautaro Martínez (Inter) è l'attuale capocannoniere della Serie A con 9 reti in 7 partite. La sua media-gol è spaventosa e punta il record

Lautaro Martínez, centravanti argentino dell'Inter, è l'attuale capocannoniere della Serie A 2023-2024 con 9 reti segnate in 7 partite. Il 'Toro', al momento, viaggia alla media folle di 1,28 reti a gara: nessuno è mai riuscito a mantenerla fino a fine stagione. Motivo per cui Lautaro insegue il record di reti segnate in una singola stagione di Serie A, ora detenuto - a pari merito - da Gonzalo Higuaín (Napoli) e Ciro Immobile (Lazio) con 36. Ecco i migliori marcatori in singola stagione nella storia del nostro campionato nel video di 'GazzettaTV'