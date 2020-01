VIDEO – L’Inter pareggia in casa contro il Cagliari e perde nel finale Lautaro Martinez per espulsione. L’argentino potrebbe saltare il derby del 9 febbraio nel caso in cui prendesse 2 giornate di squalifica. Ecco le immagini del video pubblicato da Gazzetta.it.

