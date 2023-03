In attesa di Inter-Juventus, gara in programma stasera alle 20.45, ecco alcuni gol più belli segnati dai nerazzurri contro i bianconeri

Questa sera, alle 20.45, Inter e Juventus si affronteranno a 'San Siro' per quella che sarà la gara valida per la 27^ giornata di Serie A. In attesa del fischio d'inizio, ecco alcuni dei gol più belli segnati dai nerazzurri contro i bianconeri.