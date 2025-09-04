PIANETAMILAN i nostri video Inter, il nuovo acquisto Akanji svela in che ruolo potrebbe giocare | VIDEO
INTER
Inter, il nuovo acquisto Akanji svela in che ruolo potrebbe giocare | VIDEO
Prima intervista ufficiale da giocatore dell'Inter per Manuel Akanji, classe 1995, giunto in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Manchester City: ecco le sue parole ai canali del club nerazzurro. Guarda il video