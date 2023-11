Inter, ecco i gol più belli di Lautaro Martínez nel 2023 | VIDEO

Lautaro Martínez, simbolo dell'Inter, ha finora segnato 26 gol nel 2023. Nel video i più belli tra Serie A, Coppa Italia e Champions League

Lautaro Martínez ha segnato da gennaio ben 26 reti, alcune pesantissime, come quella nel derby di semifinale in Champions League contro il Milan, o quelli valsi la Coppa Italia a Roma contro la Fiorentina. L’argentino è sempre più il simbolo dell’Inter di Inzaghi: ecco le sue reti più belle nel servizio di Andrea Ramazzotti per 'La Gazzetta dello Sport'