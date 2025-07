Inter fuori dal Mondiale per Club: le reazioni social dei tifosi | VIDEO

L'Inter di Cristian Chivu perde agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense ed esce dal torneo: tifosi furiosi sui social

L'Inter di Cristian Chivu perde, 0-2, agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense (gol di Cano e Hercules per i brasiliani, dove gioca l'ex rossonero Thiago Silva) ed esce dal torneo: tifosi nerazzurri furiosi sui social, in particolare contro chi tira dietro la gamba e contro qualche nuovo acquisto, come Luis Henrique. Guarda il video con le loro reazioni