Inter, il super gol di Dimarco candidato al Premio Puskas | VIDEO

Il gol messo a segno da centrocampo da Federico Dimarco in Inter-Frosinone 2-0 del 12 novembre 2023 è candidato al Premio Puskas 2024

L'incredibile gol di Federico Dimarco in Inter-Frosinone 2-0 del 12 novembre 2023 è tra gli undici candidati al Premio Puskas come migliore rete dell'anno (sono prese in considerazioni le marcature realizzate dal 21 agosto 2023 al 10 agosto 2024). Riguarda la prodezza del numero 32 nerazzurro in questo video