Inter-Fiorentina 4-0: “Altro clean sheet e Lautaro leader” | VIDEO

In occasione della sfida della 3^ giornata della Serie A 2023-2024, l'Inter di Simone Inzaghi ha spazzato via (4-0) la Fiorentina di Vincenzo Italiano a 'San Siro'. Rete di Marcus Thuram, la prima in nerazzurro. Quindi, la doppietta di Lautaro Martínez intervallata dal calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu. Ecco, dunque, in questo video il commento di Andrea Ramazzotti ('La Gazzetta dello Sport') sul match dei nerazzurri