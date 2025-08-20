Inter, dilemma davanti: Thuram o Bonny da affiancare a Lautaro? | VIDEO

L'Inter continuerà ad affiancare Marcus Thuram a Lautaro Martínez in attacco, oppure punterà sulla verve del neo-acquisto Ange-Yoan Bonny?

In un episodio de 'La Tripletta', il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' sul calcio e sul calciomercato, il giornalista sportivo della 'rosea', Francesco Pietrella, ha parlato di Inter e ha analizzato i momenti di forma di Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, con il secondo in netta crescita. Chi farà coppia con Lautaro Martínez nell'attacco dei nerazzurri? Il video