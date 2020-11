Conte, quasi allenatore del Real Madrid

ULTIME NOTIZIE VIDEO INTER – Vigilia di Champions League per l’Inter, che si appresta ad affrontare la trasferta sul campo del Real Madrid. Una sfida tanto difficile quanto decisiva per i nerazzurri. Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato del match, ma ha trovato spazio per una confessione: in passato poteva diventare l’allenatore delle ‘Merengues’. Ecco perché l’operazione non è andata a buon fine.

