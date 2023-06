Newcastle su Barella: ecco i 10 assist più belli con l’Inter | VIDEO

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, interessa al Newcastle. Ma per i nerazzurri è imprescindibile. Il video con i suoi migliori assist

Una voce di mercato è rimbalzata ieri dall'Inghilterra: il Newcastle è interessato a Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Per lui, secondo quanto sembra, le 'Magpies' sarebbero pronte a mettere sul piatto 50 milioni di sterline, pari a circa 58 milioni di euro. Per il club di Viale della Liberazione, però, il numero 23 sardo è incedibile. Perché? Basta guardare questo video di 'GazzettaTV' con i 10 migliori assist di Barella con l'Inter per rendersene conto!