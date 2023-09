Così Barella si è preso l’Inter: la sua ascesa in nerazzurro | VIDEO

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è tra i 30 candidati per la vittoria del Pallone d'Oro 2023 con Lautaro Martínez. Il suo percorso

Nicolò Barella, classe 1997, è centrocampista dell'Inter dal 2019 e, attualmente, è senza dubbio tra i più forti in Europa nel suo ruolo. Non a caso 'France Football', ieri, lo ha inserito nell'elenco dei 30 candidati per la conquista del Pallone d'Oro 2023. Rivediamo, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', il percorso finora compiuto da Barella con la maglia nerazzurra