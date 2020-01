VIDEO MILAN – Dopo il match di San Siro contro l’Inter di sabato sera, l’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa è stato interrogato su Ruslan Malinovskyi, autore di una buona partita. Giampiero Gasperini, però, non sembra essere d’accordo e scherza sul fatto che abbia sbagliato tantissimi passaggi nel corso del match. Le sue parole in questo video.

